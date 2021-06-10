معجزات الدولة المصرية.. 7 سنوات من الإنجازات على صفحات اليوم السابع غدا

ينشر اليوم السابع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " 7 سنوات من الإنجازات معجزات الدولة المصرية.. توفير أكثر من ملايين فرصة 3 عمل واحتواء معدلات البطالة.. تطوير الريف المصرى لتوفير %60حياة كريمة لـ من المصريين.

- رئيس المحكمة الدستورية فى حوار خاص لتليفزيون «اليوم السابع»: تعيين المرأة فى النيابة العامة يحقق المساواة الدستورية.. «رقمنة المنظومة القضائية» ساهمت فى تحقيق العدالة الناجزة اقرأ فى العدد أيضا..

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- الحكومة تعلن توصيل الغاز إلى أكثر من 12 مليون مليون وحدة سكنية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول موقف تنفيذ المشروعات.. و«الملا»: 59 قرية تعمل بالغاز الطبيعى ضمن مبادرة "حياة كريمة"

- لا صحة لاستخدام مضادات حيوية محظورة فى مزارع الدواجن



- أسئلة امتحان الثانوية العامة موحدة مع اختلاف ترتيبها.. «التعليم»: اختبار مختلف للشعبتين العلمية والأدبية في 3 مواد وترك فراغ بين كل مجموعة أسئلة وإجاباتها لضمان عدم تداخل الاختيارات لدى الطالب

- «مدبولى» يؤكد أهمية توطين صناعة الأغشية الخاصة بتحلية مياه البحر.. رئيس الوزراء يتابع جهود الهيئة العربية للتصنيع فى مجالات تعميق التصنيع المحلى.. و«التراس» يتناول الموقف الخاص بمشروع أول مصنع لإنتاج الصلب المقاوم للصدأ



- تصنيع 2.2 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» محليا نهاية يونيو.. «الصحة»: توفير 30 مليون جرعة من «سبوتنيك» و«جونسون» خلال الفترة المقبلة

- «حياة كريمة» تدخل الفرحة على أهالى كفر الدغايدة بالغربية.. الحلم تحقق بتوصيل الغاز الطبيعى.. الأهالى: عانينا كثيرا من نقص الأنابيب وجشع التجار ونشكر الرئيس



- وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب حضوره مراسم الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الأردن

- القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا جويا مشتركا



- وزيرة التخطيط: تدريب المصدرين يتسق مع أهداف برنامج الإصلاحات الهيكلية

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