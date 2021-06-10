مصرع 9 أشخاص فى انهيار مبنى من 5 طوابق على حافلة بكوريا الجنوبية.. صور

وكالات

أعلن مسؤولون أن تسعة أشخاص، على الأقل، لقوا مصرعهم عندما انهار مبنى من خمسة طوابق يجري هدمه، فجأة، متسبباً أيضاً بسحق حافلة في كوريا الجنوبية.

وأظهرت لقطات تليفزيونية الحافلة وهي مدفونة تحت الركام وسط سحابة ضخمة من الغبار وقد سُحق هيكلها.





وحسب موقع الرؤية الإماراتى، كانت الحافلة التي توقفت أمام المبنى تقل 17 شخصاً عندما وقع الحادث في مدينة جوانجو في جنوب غرب سيؤول.

وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية أن 9 ركاب قُتلوا وأصيب الثمانية الآخرون بجروح خطيرة.

وأضافت أنه كان قد تم إجلاء جميع العمال من موقع الهدم قبل الانهيار.

ولم يعرف على الفور سبب الحادث الذي قالت السلطات إن الشرطة فتحت تحقيقاً فيه.