اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 يونيو 2021 10:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 9 أشخاص فى انهيار مبنى من 5 طوابق على حافلة بكوريا الجنوبية.. صور

الخميس، 10 يونيو 2021 08:38 ص
مصرع 9 أشخاص فى انهيار مبنى من 5 طوابق على حافلة بكوريا الجنوبية.. صور جانب من انهيار المبنى على الحافلة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مسؤولون أن تسعة أشخاص، على الأقل، لقوا مصرعهم عندما انهار مبنى من خمسة طوابق يجري هدمه، فجأة، متسبباً أيضاً بسحق حافلة في كوريا الجنوبية.

وأظهرت لقطات تليفزيونية الحافلة وهي مدفونة تحت الركام وسط سحابة ضخمة من الغبار وقد سُحق هيكلها.

انهيار مبنى بكوريا الجنوبية
 

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، كانت الحافلة التي توقفت أمام المبنى تقل 17 شخصاً عندما وقع الحادث في مدينة جوانجو في جنوب غرب سيؤول.

وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية أن 9 ركاب قُتلوا وأصيب الثمانية الآخرون بجروح خطيرة.

وأضافت أنه كان قد تم إجلاء جميع العمال من موقع الهدم قبل الانهيار.

ولم يعرف على الفور سبب الحادث الذي قالت السلطات إن الشرطة فتحت تحقيقاً فيه.

 

الانهيار
 

 


كوريا الجنوبية

حافلة

انهيار مبنى

مدينة جوانجو

شرطة كوريا الجنوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة