اليوم السابع
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مصرع 11 شخصا على الأقل فى انهيار مبنى ببومباى بسبب الأمطار

الخميس، 10 يونيو 2021 11:25 ص
مصرع 11 شخصا على الأقل فى انهيار مبنى ببومباى بسبب الأمطار انهيار مبنى - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت السلطات الهندية اليوم الخميس، أن أحد عشر شخصا على الأقل بينهم ثمانية أطفال قتلوا في انهيار مبنى في بومباي بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

وحسب موقع سويس إنفو، قالت سلطات عاصمة ولاية ماهاراشترا (غرب) إن انهيار المبنى الذي يقع في حي فقير مساء الأربعاء أدى إلى جرح سبعة أشخاص آخرين، موضحة أن ستة من الجرحى في حالة مستقرة بينم أدخلت سيدة تبلغ من العمر 30 عاما إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتستمر عمليات البحث والإنقاذ الخميس للعثور على عدد كبير من المفقودين.

ونقلت صحيفة انديان اكسبريس اليومية عن برابات راهانجديل المسؤول في بلدية بومباي أن "ثلاثة اشخاص يمكن أن يكونوا عالقين (تحت الانقاض) وما زالت عمليات البحث جارية".

وتم إجلاء سكان المباني المجاورة الذين تبدو في حالة سيئة وخطيرة.

وتقع حوادث انهيار مبان مشيدة بطريقة سيئة باستمرار خلال موسم الأمطار الذي بدأ الأربعاء في بومباي ويتسبب عادة بفيضانات تؤدي إلى فوضى في حركة السير.


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