مصرع فلاح غرقا داخل ترعة اختل توازنه أثناء ملء جردل مياه بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي فلاح بناحية مركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية مصرعه غرقاً إثر سقوطه في الترعة المارة أمام قرية النزهة، بعدما اختل توازنه أثناء قيامه بملء دلو جردل.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنزلة من المدعو عادل ال، 51 سنة، فلاح ومقيم قرية النزهة، دائرة المركز، بغرق نجله 21 سنة، فلاح، ومقيم بذات القرية بمياه الترعة المارة أمام المنزل، حال قيامه بملء دلو من الترعة.

وأكد والد المتوفي، في محضر الشرطة، أنه نتيجة لاختلال توازن نجله، أثناء ملء الدلو، سقط في الترعة، ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه غرقاً، وتم انتشال جثمانه بمعرفة الأهالي في حينه، ونقله الى المنزل، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1676 لسنة 2021 إداري مركز شرطة المنزلة، للعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، والتصريح بدفن الجثة بعد مناظرتها وورد تقرير الصفة التشريحية.