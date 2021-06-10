اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 يونيو 2021 02:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق غارب - الغردقة

الخميس، 10 يونيو 2021 12:09 م
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق غارب - الغردقة إسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه، اليوم الخميس، وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق "غارب - الغردقة"، حيث تم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقى العلاج، والجثة لمشرحة مستشفى الغردقة.

 

كان بلاغا قد ورد لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بتصادم سيارتين بالكيلو 60 طريق غارب الغردقة، على الفور دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بـ6 سيارات إلى مكان الحادث.

 

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، تم نقلهم جميعا لمستشفى رأس غارب المركزي، والجثة داخل مشرحة المستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


حوادث الطرق

الغردقة

غارب

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة