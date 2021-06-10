مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق غارب - الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى شخص مصرعه، اليوم الخميس، وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق "غارب - الغردقة"، حيث تم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقى العلاج، والجثة لمشرحة مستشفى الغردقة.

كان بلاغا قد ورد لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بتصادم سيارتين بالكيلو 60 طريق غارب الغردقة، على الفور دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بـ6 سيارات إلى مكان الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، تم نقلهم جميعا لمستشفى رأس غارب المركزي، والجثة داخل مشرحة المستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.