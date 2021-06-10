محافظ كفر الشيخ: وصول أحدث جهاز رادار أرضى فى العالم.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أطلع اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، بحضور اللواء أشرف موافى ، السكرتير العام للمحافظة ،على أحدث جهاز رادار أرضى فى العالم، موديل sir 4000 /، ضمن إنشاء مركز شبكات المرافق بالمحافظة، والذى تسلمته المحافظة، اليوم، الخميس، بحضور أحمد السيد عجلان ، مدير وحدة الجيومكانية ، ورؤساء الأقسام الفنية بالوحدة ،المهندسة مروة عراقي، والمهندسة أمنية أحمد ، والمهندسة مروة عثمان، والمهندس محمد عوض.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الجهاز ضمن مجموعة أحدث الاجهزة المساحية ،واجهزة الكشف عن المرافق فى العالم التى قامت المحافظة بتدعيم الوحدة الجيومكانية بها ،لتحقيق وتنفيذ رؤية المحافظة فى تكامل البنية المعلوماتية وفق أحدث التقنيات، وتوفير أحدث الخدمات لأهالى المحافظة ،وتتمثل رؤية المحافظة فى الإطار التكنولوجى ،والتى تلبى مجموعة من الأهداف هى فى مجملها غاية ملحة وضرورية ومهمة للقرار التخطيط والتنموى ،وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات للبنية الأساسية "تحتية ، وفوقية" مع استمرار تحديث هذه البيانات ووضعها فى صورة مساحية دقيقة ،وعلى خرائط رقمية وورقية ،وحماية استثمارات المرافق فى باطن الارض، والتنسيق بين هيئات وشركات المرافق والمراكز قبل البدء فى أى مشروع.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تتعدد مهام الجهاز والهدف منه، ومنها منع الحفر العشوائى تأمينا للمرافق وحماية للبيئة ،ومعاونة أجهزة المرافق الخدمية ،لتنفيذ أعمال الحفر دون اتلاف او تدمير للمرافق ،والمساهمة بقواعد بيانات وخرائط دقيقة للتخطيط لشبكات البنية التحتية، مؤكداً أن أهم ما يميز ذلك الجهاز عن الأجهزة المماثلة ويعطيه قدرات فائقة ، لأنه مزود ببرامج لتحسين جودة الصورة وتغيير الألوان وتعديل التباين فى الصور الملتقطة، ومزود بالعديد من الفلاتر لجودة المسح، ولديه إمكانية تحليل الصورة بدقة عالية و تغيير الألوان، بالإضافة لعرضه صور ثلاثية الابعاد.

وقال نائب المحافظ، إن وحدة الجيومكانية تستطيع تقديم العديد من الخدمات للجهات والمواطنين، منها بيانات وخرائط المرافق فى باطن الارض ،وبيانات وخرائط مساحية بواسطة أحدث النظم والتقنيات العلمية ،واعمال الميزانية الشبكية ،وتحويل البيانات إلى خرائط جغرافية "ورقية ، ورقمية" ،وانشاء شبكات نقاط الأصل "الترافيرسات ، مثلثات ، روبيرات".



العاملون بوحدة الجو مكانية



بطارية الجهاز



جهاز رادار أرضي أ