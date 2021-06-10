محافظ سوهاج: 93% نسبة تنفيذ مشروع كوبرى الثقافة بتكلفة 300 مليون جنيه.. صور

سوهاج محمود مقبول

قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إن نسبة التنفيذ بمشروع كوبرى الثقافة بوسط مدينة سوهاج وصلت إلى 93%، والذى يأتى ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة أكثر من 300 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بالكوبري، بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة، وتركيب البائكة المعدنية أعلى السكة الحديد، ويتبقى أعمال الرصف والتشطيبات النهائية للكوبري، تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكدا أن مشروع إنشاء كوبرى ميدان الثقافة سيحقق السيولة المرورية المطلوبة بوسط مدينة سوهاج، ويخفف الازدحام المرورى.

يذكر أن طول الكوبرى الرئيسى يبلغ 650م بداية من شارع التحرير وحتى شارع الشهيد بعرض متفاوت من 14.5م إلى 19.5م، ويضم 4 حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، ويشمل منزل بشارع بورسعيد 200م بعرض 6.8م بواقع حارتين، ومطلع من شارع اسيوط/سوهاج 175م بعرض 6.8م بواقع حارتين، بالإضافة إلى مطلع من شارع المحطة 135م بعرض 6.3م بواقع حارتين، وذلك لتجنب التداخل بين الاتجاهات المختلفة، وتحقيق السيولة المرورية.



كوبري الثقافة