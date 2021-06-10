اليوم السابع
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الخميس، 10 يونيو 2021 09:53 م
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محافظ جنوب سيناء يعلن تطعيم كل المقيمين فى شرم الشيخ بلقاح كورونا

الخميس، 10 يونيو 2021 09:32 م
محافظ جنوب سيناء يعلن تطعيم كل المقيمين فى شرم الشيخ بلقاح كورونا الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى للترايثلون بشرم الشيخ
شرم الشيخ _ ياسر عامر

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دعا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جميع الاتحادات الرياضية لإقامة بطولاتهم وعقد اجتماعاتهم العمومية بشرم الشيخ. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها محافظ جنوب سيناء خلال مشاركته فى الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى للترايثلون بشرم الشيخ بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم الخميس، واللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادين المصرى والعربى والإفريقى للتراثيلون، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى للترايثلون.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه تم تطعيم الجميع فى شرم الشيخ ضد فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن التطعيم شمل جميع المقيمين فى شرم الشيخ وليس العاملين فى مجال السياحة فقط، مثمنا دور وزارة الشباب والرياضة واتحاد الترايثلون فى عقد البطولة السابعة بمدينة شرم الشيخ.


جنوب سيناء

وزاره الشباب والرياضه

الاتحاد الافريقى للترايثلون

شرم الشيخ

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