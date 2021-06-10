محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير قصر محمد على بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير التى تتم فى قصر محمد على بشبرا الخيمة، حيث بدأ بتفقد أعمال إنشاء مرسى قصر محمد على بنهر النيل لاستغلاله فى الرحلات النيلية، ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر بعد الانتهاء من تطويره وافتتاحه، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

كما التقى المحافظ، بمهندسى الموقع، وطالب بدفع الأعمال للانتهاء منه وتسليمه لكونه مشروعًا قوميًا هامًا سيضع القليوبية على الخريطة السياحية مرة أخرى بعد افتتاح قصر محمد على أمام الزائرين.

كما تفقد شارع المنتزة خلف قصر محمد على لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق، مع ترميم سور قصر محمد على من أمام معهد التعاون الزراعي.

ووجه المحافظ، باستكمال رفع تراكمات الأتربة على جانبى الطريق وتشجيره، كما وجه بدهان واجهات المبانى المحيطة بقصر محمد على والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أى مخلفات تشوه المظهر الحضارى وتعرقل الحركة المرورية للمواطنين.



