محافظة القاهرة تشن حملات لرفع الإشغالات بالبساتين والمقطم والمعصرة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نفذت أجهزة محافظة القاهرة حملة مكبرة لرفع الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين، وذلك فى اطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة التنسيق مع كافة الأحياء والجهات المعنية لإيجاد حل جذرى لشكاوى المواطنين.

شملت الحملة رفع الإشغالات بمناطق "شارع شريف سلامة تقسيم اللاسلكي -البساتين- بناء مخالف دون ترخيص؛ تم التواصل مع الاجهزة التنفيذية بحى البساتين والجهات الامنية المعنية وتم إزالة مخالفات البناء، وقطعة رقم 7498 - شارع محمد محمود الحى السادس الهضبة الوسطى - المقطم- بناء 3 ادوار مخالفة دون ترخيص، تم التنسيق مع حي المقطم والاجهزة الامنية وتم إزالة مخالفات البناء، وشارع الرشاح- المعصرة - احتلال الشارع بإشغالات بائعي الخردة، وتم التنسيق مع حي المعصرة والقيام بحملة كبرى ورفع كافة الإشغالات التى تعوق سير المارة والسيارات".

وتلقت محافظة القاهرة شكوى من مواطنى حى الواحة بشرق مدينة نصر يتضررون من عدم إنارة الأعمدة بعدة شوارع، وبالعرض على المحافظ وجه بسرعة التواصل مع حي شرق مدينة نصر، وتم الدفع بفرق الانارة وتم اصلاح كافة اعمدة الإنارة.

واستجابت المحافظة لشكاوي المواطنين بشأن منظومة الإنارة على النحو التالي "شارع ترعة الجلاد الشرابية أعمدة الإنارة لا تعمل، وشارع جمال عبد الناصر -طرة- أعمدة الإنارة لا تعمل"، وبالعرض على اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجه بسرعة التواصل مع الأحياء المعنية لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإنارة.