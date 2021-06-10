محافظة الجيزة تطلق فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة "خلفتك مسئوليتك"

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن بدء فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة "خلفتك مسئوليتك - أحسبيها صح" والتي تهدف إلي رفع وعي الأسرة المصرية تجاه القضية السكانية بمراكز وقرى المحافظة خاصة بالقرى النائية التى تعانى من كثافات سكانية عالية، وذلك لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحقيق الهدف المرجو من تلك الفعاليات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المشاركة في المبادرة للعمل علي دعمهم وتذليل أية عقبات قد تواجههم طبقاً للإمكانات المتاحة مشددا علي تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع أنشار فيروس كورونا.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولي من المبادرة منتصف شهر مارس الماضي، والتي استهدفت مراكز الصف وأطفيح من خلال اللجان السكانية المشكلة لتنفيذ خطة الدولة نحو معالجة الزيادة السكانية غير المبررة التي تلتهم جهود التنمية وتحقق السيطرة علي النمو السكاني مما يساهم في تحسين خصائص الأسرة المصرية.

وفى ذلك الإطار، عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع اجتماع تنسيقي مع جميع رؤساء الوحدات السكانية والعاملين بالأحياء والمراكز والمدن واللجان السكانية بحضور مدير وحدة السكان وتسريع الاستجابة المحلية بالمحافظة ومتدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين وكذا ممثلين عن مديرية الأوقاف بالجيزة ومسؤول الكنيسة والمديريات الخدمية.

وأوضحت نائب المحافظ أن الاجتماع يهدف إلى استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة والبرنامج الزمني المستهدف للمبادرة إلى جانب مناقشة المقترحات والرؤى المقدمة من المنسقين واللجان السكانية المشكلة وكذا للوقوف علي المعوقات التي قد تواجههم للعمل علي تلافيها.

وأشادت نائب المحافظ بالدور الحيوى الذى تقوم به اللجان السكانية المشكلة بالتعاون مع الجهات الشريكة لرفع الوعي لدي الأسر والاستعانة ببعض المتخصصين لإيضاح بعض العادات والتقاليد الموروثة والسلبيات الناتجة عنها مثال "الصحة الإنجابية وزواج القاصرات وتنظيم الأسرة وختان الإناث والتسرب من التعليم من الناحية الاجتماعية والنفسية واضراره علي الفرد والمجتمع".