لطلاب الشهادة الإعدادية.. كل ما تريد معرفته عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية

محمود طه حسين

ينشر اليوم السابع" فى التقرير التالى، تفاصيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الموجودة فى مختلف المحافظات، تمهيدا لفتح باب التقدم عليها بداية من شهر يوليو المقبل لطلاب الشهادة الإعدادية.

1ـ مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدة الدراسة بها 3 سنوات، تمنح الطالب تخصص تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان ـ يدرس الطالب العلوم الأساسية والعلوم الفنية فى مجال التخصص بجانب التدريب العملى.

ـ شروط التقدم" التقديم على موقع الوزارة بجانب اجتياز الطالب لاختبار القبول، على أن يتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية، وسيتاح التقدم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام فى أول أكتوبر 2021.

ـ مميزات المدرسة: الحصول على شهادة مصرية بجودة عالمية + التدريب العملى أثناء فترة الدراسة + فرص التعيين بشركات القطاع الخاص + مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملى".

2ـ مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدة الدراسة بها 3 سنوات، تمنح الطالب تخصص صيانة السيارات " مركبات خفيفة"، وإصلاح هياكل السيارات ودهان هياكل السيارات وصيانة سيارات النقل والحافلات.

ـ يشترط للقبول فى هذه المدرسة أن يتم التقديم إلكترونيا على موقع الوزارة ويجتاز الطالب اختبار القبول وألا يزيد سنه عن 18 عام، على أن يتم تحديد درجة القبول بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

ـ تتميز المدرسة بحصول الطالب على شهادة مصرية بجودة عالمية + التدريب العملى أثناء فترة الدراسة + فرص التعيين بشركات القطاع الخاص + مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملى".

3ـ مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات يحصل الطالب على تخصص " إصلاح وصيانة السيارات" ويشترط للتقدم ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة ويتاح التقديم للطلاب من محافظات القاهرة الكبرى على أن يتم تحديد درجة القبول بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية كما يجب أن يقدم الطالب إلكترونيا على موقع الوزارة ويجتاز اختبار القبول الذى تحدده الوزارة.

ـ مميزات المدرسة: حصول الطالب على شهادة مصرية بجودة عالمية + التدريب العملى أثناء فترة الدراسة + فرص التعيين بشركات القطاع الخاص + مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملى".

4ـ مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدة الدراسة بها 3 سنوات، تتضمن عدة تخصصات من بينها " تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة وتكنولوجيا تكريب وتشغيل أجهزة الصوت وتكنولوجيا الخدع والمؤثرات وتكنولوجيا تركيب وإصلاح الآلات الموسيقية وأزياء وأحذية العروض الفنية.

شروط القبول: التقديم على موقع الوزارة واجتياز اختبار القبول الذى تحدده وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة وألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى، كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة ومكافآت مالية طوال العام الدراسى.

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HST

ـ مدرسةللتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات المدرسة " الذكاء الاصطناعى + المراقبة+ الإنذار+ الألعاب الرقمية+ القنون الرقمية"، ويتم التقديم على موقع الوزارة إلكترونيا ويشترط أن يجتاز الطالب الاختبار المخصص للقبول، وألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى، كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة ومكافآت مالية طوال العام الدراسى.

6ـ مدرسة بى تك للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدة الدراسة بها 3 سنوات، وتمنح تخصص تجارة التجزئة " قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات + قسم المبيعات وخدمة العملاء + قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية"، ويتم التقديم بها على موقع الوزارة ويشترط للقبول اجتياز الطالب للاختبار، وألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى، كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة ومكافآت مالية طوال العام الدراسى.

7ـ مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدة الدراسة بها 3 سنوات وتمنح تخصص التبريد والتكييف والتركيبات الكهربائية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والآثاث الخشبى وسباكة المعادن والمعالجات الحرارية وتشكيل ولحام المعادن والصيانة الميكانيكية والهيدروليك وتشغيل المعادن وصيانة وإصلاح السيارات والبتروكيماويات والكيمياء الصناعية.

ـ شروط القبول: يتم التقديم بها على موقع الوزارة ويشترط للقبول اجتياز الطالب للاختبار، وألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين من جميع المحافظات ، كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة وفرصة الالتحاق بالمعهد الفنى للقوات المسلحة بعد التخرج.

8ـ مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام.

ـ مدة الدراسة بها 3 سنوات وتمنح تخصص تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات ويشترط للقبول اجتياز الطالب للاختبار، وألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين من جميع المحافظات ، كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة وفرصة الالتحاق بالمعهد الفنى للقوات المسلحة بعد التخرج.

9ـ مدرسة أى تك للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدة الدراسة بالمدرسة 5 سنوات، وتمنح تخصص تكنولوجيا المعلومات"IT"، ويشترط للقبول اجتياز الطالب للاختبار، وألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى، ، كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة وتطبيق مناهج STEAM، وإمكانية الالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات بعد التخرج.

10 مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان.

ـ مدة الدراسة بها 3 سنوات، أبرز التخصصات بها، التبريد والتكييف والآثاث الخشبى وتكنولوجيا المعلومات وصيانة وإصلاح السيارات وتشغيل المعدات والكيمياء الصناعية ويشترط للقبول اجتياز الطالب للاختبار، وألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، وتتميز المدرسة بالحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العلمى وفرصة الالتحاق بالمعهد الفنى للقوات المسلحة بعد التخرج.

11ـ مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدة الدراسة بها 3 سنوات تخصص" صناعة الحلى والمجوهرات"، ويشترط للقبول ويشترط للقبول اجتياز الطالب للاختبار، وألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى، ، كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب، على أن يتم تحديد درجات القبول بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية.

12ـ مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدة الدراسة بها 3 سنوات، التخصص" الكهرباء والميكانيكا"، ويشترط للقبول اجتياز الطالب للاختبار، وألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين من محافظة الشرقية، كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب، على أن يتم تحديد درجات القبول بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية، على أن يتم التقديم إلكترونيا ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول.

13ـ مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدرسة الدراسة بها 3 سنوات " التخصص" تكنولوجيا الإنتاج الحيوانى والداجنى وتكنولوجيا الزراعة والرى، ويشترط للقبول ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين من محافظتى الشرقية والإسماعيلية، كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب، على أن يتم تحديد درجات القبول بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية، على أن يتم التقديم إلكترونيا ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول.

14ـ مدرسة إلكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدة الدراسة بها 3 سنوات وتمنح تخصص " صيانة كهربائية"، ويشترط للقبول ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين من محافظتى الشرقية والإسماعيلية، كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة، على أن يتم تحديد درجات القبول بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية، على أن يتم التقديم إلكترونيا ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول.

15ـ مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدة الدراسة بها 3 سنوات وتمنح تخصص " تشغيل المطاعم" ويشترط للقبول ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى، كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب، على أن يتم تحديد درجات القبول بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية، على أن يتم التقديم إلكترونيا ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول.

16ـ مدرسة التكنولوجيا التطبيقة للميكاترونيات.

ـ مدة الدراسة بها 3 سنوات وتمنح تخصص " ميكاترونيات" ويشترط للقبول ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى، كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب، على أن يتم تحديد درجات القبول بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية، على أن يتم التقديم إلكترونيا ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول.

17ـ مدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدة الدراسة بها 3 سنوات وتمنح تخصصات" تشطيبات وصيانة معمارية والتبريد والتكييف والكهرباء والتجارة والشبكات المتخصصة للمنشآت، ويشترط للقبول ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى، كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب، على أن يتم تحديد درجات القبول بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية، على أن يتم التقديم إلكترونيا ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول، وفرصة للتعين فى شركات القطاع الخاص.

18ـ مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ مدة الدراسة بها 3 سنوات وتمنح تخصص" الكهرباء والتبريد والتكييف والميكانيكا، و ويشترط للقبول ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021، ويتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بالمنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوية،، كما تتميز المدرسة" الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب، على أن يتم تحديد درجات القبول بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية، على أن يتم التقديم إلكترونيا ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول، وفرصة للتعين فى شركات القطاع الخاص.