كيف قدمت الدولة الحماية للصناعة الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية؟

كتب – إسلام سعيد

الدولة المصرية اتخذت عدت إجراءات لحماية الصناعة المصرية من الممارسات المغرقة، والممارسات الضارة فى التجارة الدولية، ولجأت إلى اتخاذ عدة قرارات خلال الـ 7 سنوات الماضية، ساهم فى حماية الصناعة المصرية.

وحول جهود الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية

-قامت الحكومة من خلال قطاع المعالجات التجارية باجراءات تحقيق في 74 قضية دعم واغراق ووقاية منها 12 قضية عام 2014 و13 قضية عام 2015 و14 قضية عام 2016 و9 قضايا عام 2017 و6 قضايا عام 2018 و6 قضايا عام 2019 و9 قضايا عام 2020 و5 قضايا عام 2021.

-وتتضمن القضايا 55 قضية في مجالات اواني المائدة واطارات الحافلات والاجبان والبولي ايثلين والبطاطين وحديد التسليح والياف البوليستر وبطاريات السيارات والمناديل المبللة واقطاب اللحام والثقاب والصاج المجلفن والبارد والبولي كلوريد الفينيل وصواني التقديم وادوات المائدة والمطبخ واقلام الحبر الجاف وعوازل الاتربة وسلفونايتد نفثالين فورمالدهيد والسجاد والالومنيوم.

- 7 قضايا دعم في مجالات الاجبان نصف الجافة (الايدام والجودة) والبولى ايثلين تريثفيلات وحديد التسليح بالاضافة الى 12 قضية وقاية في مجالات حديد التسليح والسكر الابيض والبطاريات والبولى ايثلين ومنتجات الألومنيوم.

وقد صدر بناءً على إجراءات التحقيق هذه 16 قراراً وزارياً إما بفرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو استمرار أو تعديل أو إنهاء الرسم المفروض على السلع ذات الصلة.

وقامت هيئة تنمية الصادرات منذ تفعيلها عام 2017 بتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية ولجان خاصة باتفاقية الميركسور ولجنة خدمة وحل مشاكل المصدرين التي قامت بحل 53 مشكلة تعرض لها المصدرين وقدمت العديد من المقترحات لتذليل معوقات التصدير منها تفعيل لجان الصادرات البرية وتخصيص أماكن لها في المناطق الصناعية، والتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لرفع الحظر عن صادرات بعض المنتجات الزراعية المفروضة من قِبَل البحرين والكويت والإمارات، إلى جانب إعداد ما يقرب من 100 تقرير ودراسة استرشادية عن أهم المنتجات المصرية الواعدة والأسواق المستهدفة الأكثر جذباً للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين وإدخال مصدرين جدد فى العملية التصديرية، وكذلك التعاون مع مركز ITC لتنفيذ مشروع ريادة الاعمال للمرأة She Trade، وتنظيم العديد من ورش العمل لزيادة الوعى التصديرى لدى مجتمع الأعمال وتعريفهم بجميع الخطوات المتعلقة بالعملية التصديرية، بالإضافة إلى تنظيم 63 معرض دولى متخصص، وكذلك عدد 10 بعثات تجارية، وعدد 2 أسبوع تجارى، وعدد 32 بعثات مشترين أجانب، فضلاً عن إطلاق البوابة الالكترونية للصادرات المصرية لتكون بمثابة منصة إلكترونية للمصدر المصرى، وتنفيذ عدد 185 دورة تدريبية وحوالي 40 برنامج تدريبى، وتنفيذ برنامج تدريب وتوظيف الشباب في مجال التصدير.وقد حصلت الهيئة على جائزة أفضل منظمة ترويجية فى العالم لعام 2018 التي ينظمها مركز التجارة الدولي ITC، كذلك الفوز بجائرة التميز المؤسسى كأفضل مؤسسة حكومية عربية وأفضل موقع حكومى عربى والتى تنظمها أكاديمية التميز بالإمارات.