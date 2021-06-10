كيف تختار واقى الشمس المناسب لحماية بشرتك من الشيخوخة

كتبت فاطمة خليل

التعرض لأشعة الشمس في الصيف لفترة طويلة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، كما يمكن لهذه الأشعة فوق البنفسجية أيضًا تسريع تقدمنا ​​في العمر والشيخوخة المبكرة، في هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح لاختيار واقي الشمس المناسب لحماية بشرتك من الشيخوخة، وفقاً لموقع "Eating well".

قالت البروفيسور لورين هوجي، أستاذ الأمراض الجلدية في جامعة ألاباما الأمريكية: "تنتج الأشعة فوق البنفسجية جذورًا حرة في بشرتنا يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد، ولكن هذا الضرر يؤدي أيضًا إلى تدهور الإيلاستين وألياف الكولاجين في بشرتنا مما يؤدي إلى الترهل والتجاعيد".

وأضافت أن أشعة الشمس تلحق الضرر بالجلد بشكل خاص وتعزز الشيخوخة الضوئية، والتي تشمل الترهل والتجاعيد ، فضلاً عن تغير اللون (المناطق الفاتحة والداكنة والأحمر)."

إذا كنت تخطط لقضاء بعض الوقت الجيد خارج هذا الصيف - أو حقًا في أي يوم آخر من العام، فإن واقي الشمس سيقلل من الضرر الذي يمكن أن تسببه الشمس.

ومع ذلك، هناك نوعان من واقي الشمس - واقي الشمس الفيزيائي أو المعدني وواقي الشمس الكيميائي.

تعكس واقيات الشمس الفيزيائية حرفيًا أشعة الشمس (UVA و UVB) من بشرتك.

قال كريس أديجون، طبيب الأمراض الجلدية في تشابل هيل، نورث كارولاينا والمتحدث باسم مؤسسة سرطان الجلد الأمريكية: "الواقيات الفيزيائية من الشمس مصنوعة من الصخور المطحونة في الواقع، يتم استخدامها في مستحضرات التجميل طوال الوقت لأنها تتمتع بصفات جذابة".

وأضاف "ما هو لطيف في واقيات الشمس الفيزيائية هو أنها فعالة على الفور - لا تحتاج إلى وضعها لمدة 15 إلى 30 دقيقة قبل الخروج في الشمس.. يمكن أن تكون معتمة قليلاً وليست جيدة من الناحية التجميلية، لكنها منخفضة الحساسية بشكل لا يصدق".

يجب أن يمتص الجلد الواقيات الكيميائية الواقية من الشمس وتتحول إلى حالتها النشطة قبل أن تصبح فعالة ويستغرق ذلك حوالي 15 إلى 30 دقيقة ثم تمتص جزيئات الحماية من الشمس الأشعة فوق البنفسجية عندما تكون بالخارج في الشمس وهذا ما يحمي بشرتك.

من السهل للغاية التعرف على مادة كيميائية في واقي الشمس الفيزيائي، انظر إلى المكونات مع واقيات الشمس المعدنية، يوجد مكونان فقط: الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم إذا كان هناك الكثير من الكلمات الكبيرة، فمن المحتمل أن يكون واقيًا كيميائيًا من أشعة الشمس.

وأوضح "أوصي دائمًا باستخدام واقيات الشمس التي تحتوي على مانع فيزيائي مثل الزنك أو التيتانيوم أفضل أن يوضع عامل حماية SPF 50 مع الزنك بدلاً من SPF 100 بدون الزنك".

أيضًا، قد يفضل نوع بشرتك إصدارًا واحدًا على آخر هذا هو سبب أهمية التجربة والخطأ والالتزام بما تحبه شخصيًا.

وإذا كانت بشرتك حساسة، أو تعاني من الوردية أو الأكزيما ، فستتحسن أدائك مع واقيات الشمس المعدنية.

أهم 5 نصائح لشراء واقي الشمس

هناك الكثير من الخيارات على أرفف المتاجر،ستساعدك نصائح طبيب الأمراض الجلدية هذه على التنقل في جميع الخيارات حتى تتمكن من الحصول على أفضل حماية ممكنة من أشعة الشمس.

1- ابحث عن طابع "الطيف الواسع" broad-spectrum تريد أن يكون الواقي من الشمس واسع الطيف بحيث يتم تغطيتك بالكامل قدر الإمكان.

2-تحقق من عامل الحماية من الشمسSPF، كحد أدنى يجب أن يكون SPF 30 أو أكثر، هذا ما توصي به كل من الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ومؤسسة سرطان الجلد.

3- لا يجب أن يكون لدى الأطفال إصدارات خاصة بالأطفال، لا تختلف العلامات التجارية للأطفال عادةً". تبيع الشركات الكبيرة الواقية من الشمس ما يسمى واقيات الشمس "الصديقة للأطفال" التي تحتوي على مكونات كيميائية، لا بأس في استخدام واقي الشمس الكيميائي للأطفال (يجب أن يكون عمرهم 6 أشهر أو أكثر) ، لكن ضع في اعتبارك أن واقيات الشمس الكيميائية تكون أكثر عرضة للوخز إذا دخلت في العين أو على الجفون أو مناطق الجلد الحساسة الأخرى.

4- لا تهمل الملابس الواقية نعلم جميعًا أن ارتداء قبعة أو واقي من الطفح الجلدي يمكن أن يكون أفضل حليف لمحبي الشمس، ومن الواضح أن أطباء الجلد يوافقون على أن: "استخدام ملابس واقية SPF 30 أكثر فاعلية من SPF 100 وضوء الشمس المباشر.