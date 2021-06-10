كنا فين وبقينا فين.. 3 كبارى وأنفاق سهلت العبور إلى بورسعيد

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تنفيذاً للمخطط العام للتنمية الشاملة بوجود شبكة طرق وكباري متكاملة تساهم في ربط أنحاء مدينة بورسعيد، ومنذ عام 2016 حتى 2020، تم إنشاء عدة طرق عملاقة تقع في نطاق المحافظة لتسهيل عملية تنقل المواطنين.

وأوضح "الغضبان"، أنه تم إنشاء كوبرى النصر العائم على قناة السويس بتكلفة 100 مليون، وكذلك كوبرى الطريق الدولى الساحلى بتكلفة 130مليون .

وأشار إلى أنه تم إنشاء محور 30 يونيه بطول 95 كيلو متر بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وتم افتتاحة في 2019، هذا بالإضافة إلى مجموعة الأنفاق العملاقة التى تربط جنوب بورسعيد بسيناء ويتضمن كل نفق 4 ممرات ويستوعب النفق الواحد 2000 سيارة في الساعة بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه ، وتم افتتاحها خلال الافتتاحات الرئاسية في 2019.

وفى بورفؤاد، تم إنشاء طريق يربط بين معدية التفريعة ومعدية الرسوة بطول 5 كم وبتكلفة 69 مليون جنية عام 2018، كما تم إنشاء كوبرى الجميل البديل وتطوير ونقل منفذ الجميل ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول بورسعيد بإجمالى تكلفة 201.5مليون جنية عام 2019.

وأضاف محافظ بورسعيد، أنه تم تطوير المحاور الرئيسية ببورسعيد ورفع كفاءة الطرق الداخلية وإعادة رصفها وتجميلها منذ 2017حتى 2020، وكذلك تطوير ورفع كفاءة منفذ الرسوة جنوب بورسعيد .

ولفت إلى أنه جارى الانتهاء من ميناء بورسعيد البرى "جمع المواقف الجديد" ليضم كافة وسائل النقل الجماعى بين المحافظات والذى بدأ العمل به خلال العام الحالى ، وتطوير شارع البترول ليكون امتدادا لمحور 30 يونيو .