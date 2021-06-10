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كسوف حلقى للشمس اليوم يستغرق 5 ساعات ولا يرى فى مصر

الخميس، 10 يونيو 2021 04:00 ص
كسوف حلقى للشمس اليوم يستغرق 5 ساعات ولا يرى فى مصر كسوف حلقى - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك أن الكرة الأرضية تشهد اليوم الخميس، كسوفا حلقيا للشمس، يتفق توقيت وسط هذا الكسوف مع اقتران شهر ذى القعدة لعام 1442هـ.
 
وفى هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس فى نفس الوقت تقريبا، لذلك لن يكون القمر مرئيا فى السماء طوال الليل، ويحدث الكسوف الحلقى للشمس حيث يكون القمر فى المنطقة البعيدة فى مداره البيضاوى حول الأرض، بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم، ولذلك يُسمى بالكسوف الحلقى.. ولا يُرى هذا الكسوف فى مصر أو المنطقة العربية بالكامل ويمكن رؤيته فى جميع مراحله فى (شمال كندا – أقصى الشمال الشرقى لروسيا – جرين لاند). 
 
وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وتسع وخمسون دقيقة تقريباً، عند ذروة الكسوف الحلقى يغطى قرص القمر حوالى 94% من كامل قرص الشمس. ويُغطى الكسوف الحلقى مساحة عرضها 527,1 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 3 دقائق و51 ثانية.
 
جدير بالذكر أن الكسوف الحلقى التالى يكون فى 14 أكتوبر 2023م. وفيما يلى بيان شامل عن مراحل الكسوف للمناطق التى يرى فيها بالتوقيت المحلى لها:
 
الظاهـرة وقــت حدوثها
                          ث : ق : س
بداية الكسوف الجزئى 10:12:15 
بداية الكسوف الحلقى 11:49:43 
ذروة الكسوف الحلقى 12:41:51 
نهاية الكسوف الحلقى 13:33:45
نهاية الكسوف         15:11:16

 


كسوف الشمس

الشمس

كسوف الشمس الحلقى

الكسوف الحلقى

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