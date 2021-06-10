كسوف الشمس من العاصمة الأمريكية واشنطن.. صور

كتب محمد تهامى زكى

كشف مركز الفلك الدولى، عن صور من ظاهرة كسوف الشمس، التى حدثت نهار اليوم، الخميس، تم تصويره من العاصمة الأمريكية واشنطن.



كسوف الشمس فى واشنطن

ونشر المركز عبر حسابه على تويتر، صورا لكسوف الشمس، صحبها بتعليق: "صور لكسوف الشمس الذى حدث نهار هذا اليوم، كما تم تصويره من واشنطن العاصمة".



كسوف الشمس فى واشنطن

وتشهد الكرة الأرضية، اليوم الخميس 29 شوال 1442 الموافق 10 يونيو 2021 كسوفا حلقيا للشمس، هو أول كسوف قطبى من اثنين ستحدث هذا العام وهو (غير مشاهد) بسماء مصر أو الوطن العربى.

وكشف تقرير للجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الكسوف بكافة مراحله سيستمر حوالى 5 ساعات من البداية إلى النهاية بين الساعة (08:12 صباحاً و 01:11 بعد الظهر بتوقيت جرينتش).

وأوضح التقرير، أن الكسوف الحلقى أحد أنواع كسوف الشمس يحدث فى بداية الشهر القمرى عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس ولكن يبقى جزءا خارجيا من الشمس كحلقة تحيط بالقمر.

وتابع التقرير: لذلك سيتمكن الراصدون فى المناطق الواقعة فى مسار الكسوف الحلقى الضيق فى أقصى شرق روسيا والمحيط المتجمد الشمالى وغرب جرينلاند وكندا وروسيا من رؤية وقوع القمر مباشرة أمام الشمس، ولكن لن يغطيها بالكامل لأن القمر سيكون بعيدا عن الأرض وحجمه الظاهرى لن يكون كبيرا كفاية لذلك ستبقى حلقة مضيئة حول القمر تسمى "حلقة الضوء" ما يعنى بأن هالة الشمس لن تكون مرئية.