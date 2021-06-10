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قرار جمهورى بنقل أحد القضاة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

الخميس، 10 يونيو 2021 09:42 ص
قرار جمهورى بنقل أحد القضاة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب - محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 195 لسنة 2021 بنقل أمير عماد الدين الأيوبي صلاح الدين القاضي بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الخارجية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 198 لسنة 2021 بتعديل أقدمية الاستاذة إسلام اسماعيل مرعي على، المندوب بهيئة قضايا الدولة، بين أقرانها المعينين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2014.

نشر القراران في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.


الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

قرار جمهورى

محكمة شمال القاهرة الابتدائية

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