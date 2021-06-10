فحوصات وتحاليل مهمة للمرأة فى سن الأربعين

كتبت فاطمة خليل

أمراض القلب وسرطان الثدي وهشاشة العظام هي بعض المشاكل لدى النساء بعد بلوغ سن الأربعين، لكن يمكن للفحص الصحي المنتظم أن يقلل من خطر الإصابة بالعدوى الشديدة ويكشف المرض مبكرًا، وبالتالي العلاج بشكل أسرع، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على 5 اختبارات يجب أن تخضع لها المرأة في سن الأربعين، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

5 اختبارات يجب أن تخضع لها المرأة في سن الأربعين







فحص ضغط الدم



غالبًا ما تشهد النساء في منتصف العمر ارتفاعًا في مستوى ضغط الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية إذا تُركت دون علاج، من السهل خفض ضغط الدم من خلال تعديل بسيط في النظام الغذائي ونمط الحياة، يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في إدارة ضغط الدم.

سرطان الثدي



يوصى بفحص الثدي بانتظام للنساء من جميع الفئات العمرية، سرطان الثدي وعنق الرحم هما النوعان الشائعان من السرطانات التي تصيب النساء من جميع الفئات العمرية ويزداد الخطر مع تقدم العمر.

يمكن أن يساعد الفحص الذاتي للثدي في المنزل مرة كل أسبوعين في تحديد أي تكتل في المرحلة المبكرة ومنعها من إتلاف المزيد من الأنسجة.

يمكن للنساء في سن الأربعين إجراء اختبار عنق الرحم واختبار الماموجرام مرة واحدة في السنة للحماية من النوعين الشائعين من السرطان.

هشاشة العظام



من الشائع أن تفقد كثافة العظام وقوتها مع تقدم العمر، مما قد يؤدي إلى فقدان العظام أو هشاشتها، حيث تصبح العظام أكثر ضعفًا وهشاشة، مما يزيد من خطر الإصابة أو الكسر، ترقق العظام أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال. يمكن أن يساعد فحص DEXA في تحديد كثافة عظامك.

تحليل نسبة السكر في الدم



الأشخاص الذين ليسوا حذرين بشأن عاداتهم الغذائية في العشرينات والثلاثينيات من العمر هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري في الأربعينيات من العمر.

تناول الطعام الخاطئ وزيادة الوزن يمكن أن يضغط على البنكرياس، يمكنه بسهولة زيادة مستوى السكر في الدم.

يمكن أن يساعد اختبار مستويات السكر في الدم في السيطرة على مرض السكري مبكرًا، استشر طبيبك، حيث قد يوصي بالتشخيص المبكر اعتمادًا على عامل الخطر الخاص بك.

تحليل الكوليسترول



يمكن أن يؤدي إجراء اختبار الكوليسترول هذا إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب الشديدة والسكتة الدماغية.

يمكن أن تزيد مستويات الكوليسترول المرتفعة من خطر الإصابة بأمراض القلب، إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، فإن تغيير نظامك الغذائي وتناول بعض الأدوية يمكن أن يساعد في خفضه.

بعد سن الثلاثين يجب على كل شخص فحص مستوى الكوليسترول كل خمس سنوات، يجب أن يكون إجمالي مستويات الكوليسترول لديك بشكل مثالي أقل من 200 ملليجرام لكل ديسيلتر (مجم / ديسيلتر).