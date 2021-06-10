فحص السيارات المتسببة فى مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث تصادم فى كرداسة

كتب أحمد الجعفرى

تعمل لجنة هندسية مشكلة بقرار من النيابة العامة على فحص سيارتين ميكروباص وسيارة نقل اصطدما ببعضهما البعض مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بمركز كرداسة شمال محافظة الجيزة، لتحديد أسباب وقوع الحادث، وحجم الخسائر.

وكانت النيابة العامة صرحت بدفن جثة ضحايا الحادث، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تقرير طبى وافً عن حالتهم؛ فى إطار استكمال التحقيقات.

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز كرداسة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم أعلى محور الضبعة، بعد أبو رواش، اتجاه روض الفرج.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن الحادث وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 5 آخرين، وتم التحفظ على قائدي السيارتين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.