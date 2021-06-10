ريهام عبد الله

أعلنت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، التعاون مع يلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، لتنفيذ أطر النزاهة الدولية، مشيرة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، على استعداد لتوسيع الشراكة لمواجهة تحديات المخدرات والاتجار بالأسلحة النارية والاتجار بالبشر.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"في عام تاريخي بالنسبة للجهود العالمية لمكافحة الفساد ، يسعدنا استكشاف تعاون أوثق لتنفيذ أطر النزاهة الدولية، مع يلفا جوهانسون، مكتب مكافحة المخدرات والجريمة على استعداد لتوسيع الشراكة لمواجهة تحديات المخدرات والاتجار بالأسلحة النارية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".



غادة والى

وفى سياق أخر بحثت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مع جوتا أوربلينين المفوض الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية، فرص تعزيز الشراكة من أجل السلامة والأمن والصحة والنزاهة فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، والاستقرار فى أفغانستان.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "بحثت فى بروكسل مع جوتا أوربلينين، مناقشة فرص تعزيز الشراكة من أجل السلامة والأمن والصحة والنزاهة فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والاستقرار فى أفغانستان، وحماية مجتمعاتنا من الجريمة".

ومن جهة أخرى، أكدت الدكتورة غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات أن التصدى للإتجار بالمخدرات وعلاقاته بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة يتطلب نهجًا دوليا منسقًا وتعاونيًا.