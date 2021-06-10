اليوم السابع
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طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة بالسعودية وصحو بالإمارات وحار بالبحرين

الخميس، 10 يونيو 2021 08:00 ص
طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة بالسعودية وصحو بالإمارات وحار بالبحرين طقس الخليج
(وكالات)

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تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، عن حالة الطقس اليوم ، حيث تسود سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على أجزاء من المملكة العربية السعودية.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة، الشرقية ، الرياض ، نجران ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى حارًا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ويكون حسناً خلال الليل.

 

 

 

 

 

 


طقس الخليج

السعودية

الإمارات

البحرين

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