اليوم السابع
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ضبط أم ألقت طفلها فى صندوق قمامة ظنا بوفاته باختناق أثناء الرضاعة

الخميس، 10 يونيو 2021 09:10 م
ضبط أم ألقت طفلها فى صندوق قمامة ظنا بوفاته باختناق أثناء الرضاعة حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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شهدت منطقة شبرا الخيمة، واقعة مأسوية راح ضحيتها رضيع بعدما القت به أمه أمام صندوق قمامة، ظنا منها أنه توفى، بسبب اختناقه أثناء الرضاعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بلاغا من الأهالي بالعثور على طفل رضيع في صندوق قمامة ونقله الأهالى إلى المستشفى لعلاجه، حيث مكث الطفل قرابة ساعتين في محاولة للأطباء لعلاجه حيث كان على قيد الحياة لكنه توفى أثناء ذلك في المستشفى.

ومن خلال التحريات والتحقيقات تبين أن وراء الواقعة ربة منزل، القت بطفلها الرضيع في صندوق قمامة، وبعد تكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى المتهمة والدة الطفل التي اعترفت بارتكابه الواقعة، وأفادت أنها أثناء أرضاع طفلها اختنق وفقد الوعى وتوقف عن البكاء، فظنت أنه توفى بسبب الاختناق، وبسبب خوفها من زوجها اختمرت في عقلها فكرة إلقائه في صندوق قمامة وادعت لزوجها أنه تم خطفه في توك توك، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 


العثور على رضيع في صندوق قمامة

شبرا الخيمة

اخبار الحوادث

طفل رضيع

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