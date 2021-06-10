اليوم السابع
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ضبط أشخاص حاولوا سرقة تيار كهربائى من نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية

الخميس، 10 يونيو 2021 03:04 م
ضبط أشخاص حاولوا سرقة تيار كهربائى من نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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تعرض نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، لمحاولة اقتحام على يد مجموعة أشخاص بصحبة صاحب شركة دعاية وإعلان، وذلك لتوصيل كابل كهرباء من النادي، للإعلان الموجود بأرض نادي الصيدلة المجاور للنادي بدون تركيب عداد كهربائي .
 
وقام موظفو النادي بإبلاغ الأعضاء، وعلي الفور توجه الأعضاء لمقر النادي بالإسكندرية، وتم إبلاغ قوات الشرطة، والتي انتقلت بدورها علي الفور وألقت القبض علي مجموعة من الاشخاص، فيما هرب صاحب الشركة.
 
تحرر محضر بالواقعة برقم 12323 لسنة 2021 جنح الرمل أول، وتم إحالته إلي النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأصدرت أمرا بضبط وإحضار صاحب الشركة.
 
 

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