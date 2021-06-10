ضبط أشخاص حاولوا سرقة تيار كهربائى من نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية

تعرض نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، لمحاولة اقتحام على يد مجموعة أشخاص بصحبة صاحب شركة دعاية وإعلان، وذلك لتوصيل كابل كهرباء من النادي، للإعلان الموجود بأرض نادي الصيدلة المجاور للنادي بدون تركيب عداد كهربائي .
وقام موظفو النادي بإبلاغ الأعضاء، وعلي الفور توجه الأعضاء لمقر النادي بالإسكندرية، وتم إبلاغ قوات الشرطة، والتي انتقلت بدورها علي الفور وألقت القبض علي مجموعة من الاشخاص، فيما هرب صاحب الشركة.
تحرر محضر بالواقعة برقم 12323 لسنة 2021 جنح الرمل أول، وتم إحالته إلي النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأصدرت أمرا بضبط وإحضار صاحب الشركة.
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