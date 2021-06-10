شركة مياه القليوبية تستعين بمعدات جديدة لدعم أسطول الشركة لمواجهة الأمطار

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تدعيم أسطول الشركة الميكانيكي بـ2 معدات ثقيلة إيطالى مجهزة بونش إنقاذ حموله 15 طن لخدمات نقل المواسير ومعدات الحفر اللازمة لأعمال الإحلال والتجديد ونقل الديزل فى أوقات الطوارئ بتكلفة تقديريه تصل إلى 4 ملايين جنيه.
وأضاف مجاهد خلال تفقده السيارات الجديدة، أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروعها، مُؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجال مياه الشرب والصرف الصحى.
موجهًا رئيس الحملة الميكانيكية وقطاع الورش، بإصلاح وصيانة المعدات بصفة دورية وذلك لضمان كفاءة السيارات، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات لأهالى القليوبية.
ووجه مجاهد، بإعداد تقرير فنى لجميع سيارات الشركه، ومتابعه تركيب جهازGPS بجميع السيارات، وذلك بهدف فرض الرقابة، وضبط خطوط سير السيارات وتتبعها، ومنع سرقتها.
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