شركة مياه القليوبية تستعين بمعدات جديدة لدعم أسطول الشركة لمواجهة الأمطار

‏‎كتب أحمد حسن

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تدعيم أسطول الشركة الميكانيكي بـ2 معدات ثقيلة إيطالى مجهزة بونش إنقاذ حموله 15 طن لخدمات نقل المواسير ومعدات الحفر اللازمة لأعمال الإحلال والتجديد ونقل الديزل فى أوقات الطوارئ بتكلفة تقديريه تصل إلى 4 ملايين جنيه.

‏‎وأضاف مجاهد خلال تفقده السيارات الجديدة، أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروعها، مُؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

‏‎موجهًا رئيس الحملة الميكانيكية وقطاع الورش، بإصلاح وصيانة المعدات بصفة دورية وذلك لضمان كفاءة السيارات، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات لأهالى القليوبية.

‏‎ووجه مجاهد، بإعداد تقرير فنى لجميع سيارات الشركه، ومتابعه تركيب جهازGPS بجميع السيارات، وذلك بهدف فرض الرقابة، وضبط خطوط سير السيارات وتتبعها، ومنع سرقتها.