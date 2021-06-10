اليوم السابع
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سرب حشرات يعطل طائرة تقل صحفيين البيت الأبيض.. التفاصيل

الخميس، 10 يونيو 2021 10:23 ص
سرب حشرات يعطل طائرة تقل صحفيين البيت الأبيض.. التفاصيل البيت الأبيض _ أرشيفية
ريهام عبد الله

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تسبب سرب من حشرات الزيز، فى تأجيل رحلة طائرة تضم على متنها صحفيين من البيت الأبيض، وهى الرحلة التى انطلقت من واشنطن.

واخترقت الحشرات محركات الطائرة، وهو ما أجبر مساعدى الرئيس الأمريكى جو بايدن على البحث عن وسيلة أخرى لنقل مراسلى البيت الأبيض، ونتيجة لذلك، تم تأجيل مغادرة الطائرة مع الصحفيين من يوم الثلاثاء الساعة 21.00 إلى الساعة 23.00 ثم إلى الساعة 2.15 صباح الأربعاء، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

والصحفيين، الذين تعطلت رحلتهم بسبب سرب حشرات الزيز، كان من المفترض أن يتوجهوا إلى أوروبا لتغطية رحلة جو بايدن الأولى إلى خارج البلاد.

وبدأ بايدن جولته الخارجية الأولى منذ توليه منصبه يوم الأربعاء، حيث سيشارك في اجتماع لزعماء مجموعة السبع في جنوب غرب بريطانيا، ويلتقي برؤساء دول الناتو وممثلي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وأخيراً سيجري محادثات ثنائية في جنيف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفى سياق متصل تستعد مدينة كورنوال الساحلية، فى المملكة المتحدة، لاستضافة أول قمة شخصية لقادة مجموعة السبع منذ ما يقرب من عامين كافح خلالهما العالم وباء كورونا. وسيشارك قادة العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى، جو بايدن فى الاجتماع فى أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة.

وبصفتها الرئيس الحالي لمجموعة السبع، ستستضيف المملكة المتحدة القمة يوم الجمعة في الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2021. وسيتناول قادة العالم التحديات المشتركة، وهي التغلب على كوفيد 19 والتطعيم ضد الفيروس ومعالجة تغير المناخ، كذلك تعليم الفتيات، والأمن الجماعي، سيتم أيضًا تغطية الموضوعات الجيوسياسية المهمة.

واعتبرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ستتاح له الفرصة الأولى للتركيز على "العلاقة الخاصة" بين واشنطن ولندن عندما يلتقي بجو بايدن بعد ظهر يوم الخميس.

ومن المقرر أن يعقد بايدن وجونسون اجتماعهما الرسمى الأول في كورنوال كجزء من قمة يُنظر إليها على أنها فرصة لإعادة الروابط بين البلدين بعد فترة حكم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.


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