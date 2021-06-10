زى النهاردة.. الجنايات تمد أجل الحكم على المتهمين بـ"اغتيال النائب العام"

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 4 سنوات، وتحديدا يوم 10 يونيو 2017، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، مد أجل الحكم على 67 متهما بقضية "اغتيال النائب العام" السابق المستشار هشام بركات.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

يذكر أن المحكمة قضت فى هذه القضية بالإعدام شنقًا لـ28 متهما بقضية "اغتيال النائب العام"، والسجن المؤبد لـ15 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته.