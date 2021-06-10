اليوم السابع
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زراعة كفر الشيخ توزع 28 ألف كارت فلاح وتعتزم تسليم 100 ألف كارت أخرى

الخميس، 10 يونيو 2021 04:00 ص
زراعة كفر الشيخ توزع 28 ألف كارت فلاح وتعتزم تسليم 100 ألف كارت أخرى كارت الفلاح - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن هناك تنسيق تام بين المديرية ومسؤول البنك الزراعي في كل قرية بالمحافظة، لمخاطبة المزارعين، من خلال الكشوف الواردة لفروع البنك، بالاضافة للتواصل المستمر من قبل مديري الجمعيات لمعرفة الأسماء التي يتم توزيع كروت الفلاحين لهم بالفرع، ومتابعة انتقالهم للبنك الزراعي.

 
وأضاف غربية لـ" اليوم السابع"، أنه تم توزيع 28 ألف كارت على المزارعين، وجاري توزيع 100 ألف كارت خلال الشهر الجاري، مؤكدا أن كارت الفلاح يهدف إلى ترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، وضمان سهولة صرف الأسمدة، وتحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، تحديد الحيازة الزراعية إلكترونيًا، وتحديد المساحات المزروعة لكل محصول، وتحديد التعديات على الأراضي الزراعية، عقب ربط الحيازة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومي.
 
 
وأوضح الدكتور ناجح غربيه، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفرالشيخ، تتعدد مميزات كارت الفلاح منها صرف أي عائد مادي عن المحاصيل الزراعية علي الكارت مما يسهل عليه عملية الصرف، إلزام صاحب الكارت بعمل توكيل للقائم بالزراعة حتى يتمكن القائم بالزراعة بصرف مستلزمات الإنتاج وأي مقابل نقدي، موضحا أنه تم التنسيق مع مديري الإدارات الزراعية و الافرع لتسهيل أي عقبات تخص المزارع في استلام الكارت، مشددا على مديري الشئون الزراعية والمتابعة بمتابعة عملية توزيع الاسمدة بالجمعيات طبقاً لتعليمات اللجنة التنسيقي بالوزارة.
 
وأضاف وكيل وزارة الزراعة، يساعد الكارت الذكي الدولة في رسم السياسات الزراعية، وضمان سهولة الحصول على قروض زراعية للمزارعين، وزيادة الكفاءة، ودعم منظومة الزراعة بمعلومات معرفية، بالإضافة إلى تسيير تسويق المحاصيل والمعلومات التسويقية حوله، وتحديد أسعار المحاصيل.
 
 
 
 

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