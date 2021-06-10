روسيا تطرد أحد موظفى سفارة مقدونيا الشمالية لديها

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أحد موظفي سفارة مقدونيا الشمالية في موسكو شخصا غير مرغوب فيه، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته مقدونيا الشمالية تجاه أحد الدبلوماسيين الروس مؤخرا.

وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الخميس، أنه تم استدعاء القائمة بأعمال سفارة مقدونيا الشمالية لدى روسيا أوليفيرا تشاوشيفسكايا، حيث تسلمت مذكرة بشأن إعلان أحد موظفي سفارة بلدها في موسكو شخصا غير مرغوب فيه.

وأضاف البيان، أن طرد هذا الدبلوماسي يأتي ردا على إجراء مماثل أتخذته مقدونيا الشمالية تجاه أحد الدبلوماسيين الروس لديها في شهر مايو الماضي.