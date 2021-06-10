روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 8 دول بعد تعليقها بسبب "كورونا"

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس، أنه بدءًا من اليوم سيتم استئناف رحلات الطيران المنتظم مع النمسا والمجر ولبنان ولوكسمبورج وموريشيوس والمغرب وكرواتيا، بالإضافة إلى رحلات الطيران العارض مع ألبانيا.

وأشارت إلى أنه بموجب هذا القرار سمحت السلطات الروسية استئناف رحلات الطيران بمعدل رحلتين في الأسبوع على المسارات (موسكو - فيينا)، و(موسكو - بودابست)، و(موسكو - بورت لويس)، و(موسكو - الرباط)، و(موسكو - زغرب).

وأوضحت أنه سيتم أيضًا استئناف رحلات الطيران بمعدل رحلة واحدة على المسارين (موسكو - بيروت)، و(موسكو - لوكسمبورج)، وكذلك سيتم استئناف رحلات الطيران العارض بمعدل رحلة واحدة على المسار (موسكو - تيرانا).

وأضافت أن السلطات الروسية سمحت أيضًا بزيادة عدد الرحلات الجوية مع اليونان بواقع رحلتين أسبوعيا، ومع أذربيجان وأرمينيا وقطر وأوزبكستان بواقع رحلة أسبوعيا، كذلك قررت زيادة عدد الرحلات مع مصر وصربيا إلى 7 رحلات في الأسبوع.