رحلة تراجع التضخم فى مصر من 10.5% حتى 5.1% خلال 10 سنوات.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

استطاعت نتائج الاقتصاد المصرى أن تثبت للجميع نجاح مسار الإصلاح الاقتصادى وقدرته على الصمود أمام الصدمات الطارئة، وخاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، التى أثرت سلبا على مؤشرات الاقتصاد بدول المنطقة.



معدلات التضخم فى مصر

ويعرض "اليوم السابع" بالإنفوجراف، تطور معدلات التضخم السنوى فى مصر الفترة من 2011 وحتى 2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

10.5% معدل التضخم السنوى عام 2011

7.4% معدل التضخم السنوى عام 2012

10.3% معدل التضخم السنوى عام 2013

10.1% معدل التضخم السنوى عام 2014

10.6% معدل التضخم السنوي عام 2015

14.5% معدل التضخم السنوى عام 2016

30.7% معدل التضخم السنوى عام 2017 بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016

14.1% معدل التضخم السنوى عام 2018

8.5% معدل التضخم السنوي عام 2019

5.1% معدل التضخم السنوى عام 2020