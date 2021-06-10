رحلة تراجع التضخم فى مصر من 10.5% حتى 5.1% خلال 10 سنوات.. إنفوجراف

استطاعت نتائج الاقتصاد المصرى أن تثبت للجميع نجاح مسار الإصلاح الاقتصادى وقدرته على الصمود أمام الصدمات الطارئة، وخاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، التى أثرت سلبا على مؤشرات الاقتصاد بدول المنطقة.
معدلات التضخم فى مصر
ويعرض "اليوم السابع" بالإنفوجراف، تطور معدلات التضخم السنوى فى مصر الفترة من 2011 وحتى 2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
10.5% معدل التضخم السنوى عام 2011
7.4% معدل التضخم السنوى عام 2012
10.3% معدل التضخم السنوى عام 2013
10.1% معدل التضخم السنوى عام 2014
10.6% معدل التضخم السنوي عام 2015
14.5% معدل التضخم السنوى عام 2016
30.7% معدل التضخم السنوى عام 2017 بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016
14.1% معدل التضخم السنوى عام 2018
8.5% معدل التضخم السنوي عام 2019
5.1% معدل التضخم السنوى عام 2020
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