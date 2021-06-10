اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 يونيو 2021 07:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رحلة تراجع التضخم فى مصر من 10.5% حتى 5.1% خلال 10 سنوات.. إنفوجراف

الخميس، 10 يونيو 2021 06:00 ص
رحلة تراجع التضخم فى مصر من 10.5% حتى 5.1% خلال 10 سنوات.. إنفوجراف خضروات - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استطاعت نتائج الاقتصاد المصرى أن تثبت للجميع نجاح مسار الإصلاح الاقتصادى وقدرته على الصمود أمام الصدمات الطارئة، وخاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، التى أثرت سلبا على مؤشرات الاقتصاد بدول المنطقة.

معدلات التضخم فى مصر
معدلات التضخم فى مصر

 

ويعرض "اليوم السابع" بالإنفوجراف، تطور معدلات التضخم السنوى فى مصر الفترة من 2011 وحتى 2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

10.5% معدل التضخم السنوى عام 2011

7.4% معدل التضخم السنوى عام 2012

10.3% معدل التضخم السنوى عام 2013

10.1% معدل التضخم السنوى عام 2014

10.6% معدل التضخم السنوي عام 2015

14.5% معدل التضخم السنوى عام 2016

30.7% معدل التضخم السنوى عام 2017 بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016

14.1% معدل التضخم السنوى عام 2018

8.5% معدل التضخم السنوي عام 2019

5.1% معدل التضخم السنوى عام 2020


التضخم

معدلات التضخم

جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز الإحصاء: معدلات إنتاج الغاز الطبيعى ترتفع وتتجاوز 4 ملايين طن مارس الماضى

الجمعة، 04 يونيو 2021 09:00 ص

أبرزها الزواج والعمل.. جهاز الإحصاء يكشف أهم أسباب الهجرة الداخلية فى مصر.. 35.6% من المهاجرين من الحضر للريف دافعهم الزواج.. العمل بالمرتبة الأولى للمهاجرين من الريف إلى الحضر بـ30.9%.. والطلاق يتذيل القائمة

الإثنين، 31 مايو 2021 05:00 م

جهاز الإحصاء: 17.7% من المصريين مدخنون

الأحد، 30 مايو 2021 12:49 م

تعرف على الساعة السكانية بجهاز الإحصاء ومصدر بياناتها.. فيديو

السبت، 22 مايو 2021 11:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة