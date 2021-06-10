رئيس جهاز "أسيوط الجديدة": تسليم ملعبى كرة قدم خماسى لوزارة الشباب والرياضة

كتب أحمد حسن

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، أن الملعب الأول يقع على مساحه 3700 م٢ بمشروع الإسكان الاجتماعي 226 فدانا، ويقع الملعب الثانى على مساحة 2500 م٢ بمشروع إبنى بيتك ٢ بمنطقة توسعات جنوب شرق المدينة، ويتكون كل منهما من ( مبنى إدارة - غرفة حارس - نجيل صناعي - برجولة - مقاعد خشبية).

وأشارت المهندسة جيهان عمار، إلى أنه تم التأكيد على سرعة تشغيل الملعبين لخدمة سكان المدينة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تسليم وتشغيل الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة.