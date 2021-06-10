اليوم السابع
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لتشغيلهما بمنطقة توسعات جنوب شرق المدينة..

رئيس جهاز "أسيوط الجديدة": تسليم ملعبى كرة قدم خماسى لوزارة الشباب والرياضة

الخميس، 10 يونيو 2021 12:42 م
رئيس جهاز "أسيوط الجديدة": تسليم ملعبى كرة قدم خماسى لوزارة الشباب والرياضة ملعب كرة قدم
كتب أحمد حسن

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أكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ وتسليم ملعبى كرة قدم خماسى لوزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، لتشغيلهما بمنطقة توسعات جنوب شرق المدينة. 
 
وأوضحت المهندسة جيهان عمار، أن الملعب الأول يقع على مساحه 3700 م٢ بمشروع الإسكان الاجتماعي 226 فدانا، ويقع الملعب الثانى على مساحة 2500 م٢ بمشروع إبنى بيتك ٢ بمنطقة توسعات جنوب شرق المدينة، ويتكون كل منهما من ( مبنى إدارة - غرفة حارس - نجيل صناعي - برجولة - مقاعد خشبية).
 
وأشارت المهندسة جيهان عمار، إلى أنه تم التأكيد على سرعة تشغيل الملعبين لخدمة سكان المدينة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تسليم وتشغيل الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروع الاسكان الاجتماعى

ملعب خماسى

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