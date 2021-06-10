رئيس جامعة طنطا: نستهدف خدمة القرى الأكثر احتياجا والمساهمة فى المبادرات الرئاسية

الغربية محمد طارق

تواصل جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان.

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، حرص الجامعة على المساهمة فى المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة بالمستشفيات الجامعية، وتوجيه قوافل طبية تضم أساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب إلى القرى الأكثر احتياجا بالغربية لتقديم الرعاية الصحية للمرضى، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج جراحات إلى المستشفيات الجامعية.

أضاف رئيس الجامعة أنه تم تنظيم قافلة طبية، اليوم الخميس، إلى قرية حانوت التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ 945 حالة من أهالى القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وأكد الدكتور عماد عتمان، على الدور الفعال لجامعة طنطا فى المساهمة فى مبادرة "حياة كريمة"، وذلك من خلال تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بالقرى الأكثر احتياجًا بالمجان، وتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين فى ظل جائحة كورونا.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة.