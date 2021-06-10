حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية فى شبرا

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، حبس تشكيل عصابي 4 ايام علي ذمة التحقيقات، في اتهامهم بسرقة الدرجات النارية، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات انه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من عامل – مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال تركها أمام العقار سكنه بدائرة القسم. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان "لهما معلومات جنائية" عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وأضافا فى اعترافاتهما بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب وأقرا بإرتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية آخرى "ملك أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة"، وأضافا بتصرفهما فى الدراجتان المستولى عليهما بالبيع لدى عميلهما "سيىء النية" عاطل - مقيم بالقليوبية - له معلومات جنائية مقابل تحصلهما منه على مواد مخدرة "هيروين" بقصد التعاطى.

تم بإرشادهما ضبط الأخير، وبحوزته الدراجتان المُبلغ بسرقتهما- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- عدد 3 هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته أقر بشرائه الدراجتان من المتهمان نظير تحصلهما منه على جرعات من مخدر الهيروين، وعلمه بأن الدراجتان من متحصلات حوادث سرقة، وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتان، وإتهماهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.