اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 يونيو 2021 02:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"جيزة 94".. أجود أنواع القطن المصرى مصدر صناعة الملابس.. لايف

الخميس، 10 يونيو 2021 02:16 م
"جيزة 94".. أجود أنواع القطن المصرى مصدر صناعة الملابس.. لايف
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من جولة متابعة موسم زراعة محصول القطن وأول زهرة لمحصول القطن، حيث قامت الشرقية بزراعة 35 ألف فدان من محصول القطن.

قال علي لاشين، مدير مديرية الزراعة بالشرقية، إن زراعة القطن يحتاج إلي يقظة حتي لا تتسبب له أضرار ولذلك تذكر المديرية المزارعين والمسئولين بالإجراءات التي تحافظ عليها، لافتًا أن الشرقية قامت بزراعة 35 ألف فدان بزيادة عن 5 آلاف فدان عن العام الماضي.

وأوضح لاشين، أننا نعيش ثورة زراعية غير مسبوقة وذلك بسبب دخول التكنولوجيا الحديثة من أوسع الأبواب، فالفلاح له كارت مميكن  يتعامل من خلاله، ومن أجود الأنواع المزروعة هذا العام صنف جيزة 94 ومن مميزاته يستحمل العطش ويستجيب للعاملات، لافتًا أن المنطقة الشمالية  تقوم بزراعة 70% من القطن بالشرقية.

وأشار مدير مديرية الزراعة بالشرقية،  إلي أن الأسعار بإشراف الوزارة  بلغت 3200 جنيه والمنظومة إذا نجحت من الممكن أن تصل إلي أسعار أعلي من ذلك، مضيفًا أن الإدارة تتعامل مع الآفات المتواجدة علي القطن وهذه من الأشياء المبشرة.

 


زراعة القطن

محافظة الشرقية

محصول القطن

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لجنة القيد بالبورصة توافق على الشطب الاختياري لقيد أسهم النيل لحليج الأقطان

الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:50 م

لجنة الزراعة بالنواب توافق على مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية

الأحد، 06 يونيو 2021 07:16 م

كل ما تريد معرفته عن أهمية زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات

السبت، 05 يونيو 2021 07:00 م

نجاح زراعة الأقطان القصيرة توفر 3 مليارات دولار سنويا للصناعة

الخميس، 03 يونيو 2021 02:00 ص

0.9 مليون قنطار مترى إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر فى 31/8/2020

الأربعاء، 02 يونيو 2021 10:43 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة