"جيزة 94".. أجود أنواع القطن المصرى مصدر صناعة الملابس.. لايف

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من جولة متابعة موسم زراعة محصول القطن وأول زهرة لمحصول القطن، حيث قامت الشرقية بزراعة 35 ألف فدان من محصول القطن.

قال علي لاشين، مدير مديرية الزراعة بالشرقية، إن زراعة القطن يحتاج إلي يقظة حتي لا تتسبب له أضرار ولذلك تذكر المديرية المزارعين والمسئولين بالإجراءات التي تحافظ عليها، لافتًا أن الشرقية قامت بزراعة 35 ألف فدان بزيادة عن 5 آلاف فدان عن العام الماضي.



وأوضح لاشين، أننا نعيش ثورة زراعية غير مسبوقة وذلك بسبب دخول التكنولوجيا الحديثة من أوسع الأبواب، فالفلاح له كارت مميكن يتعامل من خلاله، ومن أجود الأنواع المزروعة هذا العام صنف جيزة 94 ومن مميزاته يستحمل العطش ويستجيب للعاملات، لافتًا أن المنطقة الشمالية تقوم بزراعة 70% من القطن بالشرقية.



وأشار مدير مديرية الزراعة بالشرقية، إلي أن الأسعار بإشراف الوزارة بلغت 3200 جنيه والمنظومة إذا نجحت من الممكن أن تصل إلي أسعار أعلي من ذلك، مضيفًا أن الإدارة تتعامل مع الآفات المتواجدة علي القطن وهذه من الأشياء المبشرة.