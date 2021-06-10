اليوم السابع
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جو بايدن: الاقتصاد بدأ بالعودة بعد تداعيات جائحة كورونا

الخميس، 10 يونيو 2021 08:29 م
جو بايدن: الاقتصاد بدأ بالعودة بعد تداعيات جائحة كورونا جو بايدن
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه ناقش العديد من القضايا مع رئيس وزراء بريطانيا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد بدأ بالعودة بعد تداعيات الجائحة، قائلا: "نريد مهاجمة فيروس كورونا بشكل جماعى".

 

وأضاف بايدن خلال مؤتمر مع رئيس وزراء بريطانيا: "قيمنا تفرض علينا تطعيم العالم ضد فيروس كورونا"، مؤكدا أن استمرار كورونا يعني حدوث المزيد من التحورات.
 
وشدد الرئيس الأمريكى جو بايدن، على أن التطعيم ضد كورونا هو مفتاح إعادة فتح الاقتصاد، مردفا: "سوف نساعد العالم من أجل الخروج من الجائحة، والتبرع بـ500 مليون جرعة لقاح كورونا خطوة تاريخية". 

 

وكان البيت الأبيض قد قال إن واشنطن قد قامت بشراء 500 مليون جرعة من لقاحات "فايزر" المضادة لفيروس كورونا وأنها تعتزم التبرع بهم على مستوى العالم.

 

وأضاف البيت الأبيض، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن واشنطن تنوى توزيع 200 مليون من هذه اللقاحات خلال العام الجارى، مؤكدة أن العدد الباقى وهو 300 مليون سيتم توزيعه العام المقبل.

 

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية قد ذكرت مؤخراً أن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى العالم ارتفع إلى 174 مليونا و8 آلاف و52 حالة، وأفادت الجامعة بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم ارتفع إلى 3 ملايين و747 ألفا و927 حالة.

 


​بايدن

بريطانيا

فايزر

كورونا

لقاح كورونا

أخبار

الولايات المتحدة

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