جو بايدن: الاقتصاد بدأ بالعودة بعد تداعيات جائحة كورونا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه ناقش العديد من القضايا مع رئيس وزراء بريطانيا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد بدأ بالعودة بعد تداعيات الجائحة، قائلا: "نريد مهاجمة فيروس كورونا بشكل جماعى".

وأضاف بايدن خلال مؤتمر مع رئيس وزراء بريطانيا: "قيمنا تفرض علينا تطعيم العالم ضد فيروس كورونا"، مؤكدا أن استمرار كورونا يعني حدوث المزيد من التحورات.

وشدد الرئيس الأمريكى جو بايدن، على أن التطعيم ضد كورونا هو مفتاح إعادة فتح الاقتصاد، مردفا: "سوف نساعد العالم من أجل الخروج من الجائحة، والتبرع بـ500 مليون جرعة لقاح كورونا خطوة تاريخية".