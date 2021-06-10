اليوم السابع
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جهود لكشف غموض العثور على جثة طفل فى رشاح قرية المريج بشبين القناطر

الخميس، 10 يونيو 2021 08:34 م
جهود لكشف غموض العثور على جثة طفل فى رشاح قرية المريج بشبين القناطر مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، إنه تم العثور على جثة الطفل "معاذ"، 5 سنوات، داخل جوال برشاح قرية المريج بشبين القناطر بعد تغيبه منذ 9 أيام، مشيرا إلى أن الواقعة بها شبهة جنائية وجار فحص جميع علاقات والد الطفل، وفحص جميع الكاميرات المحيطة بمنزل المجني عليه، وسؤال شهود العيان الذين شاهدوه آخر مرة، للوصول لمرتكبى الواقعة.

وأكد المصدر، أن الطفل حاليا بمصلحة الطب الشرعى لإعمال الصفة التشريعية وبيان سبب الوفاة للطفل، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال التشريح.

وكان اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد سيد القاضي، مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد باختفاء طفل يُدعى معاذ، مُقيم قرية المريج دائرة المركز. وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض الحادث، وتولت النيابة التحقيق.


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