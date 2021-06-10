اليوم السابع
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الخميس، 10 يونيو 2021 02:33 م
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جهاز تنظيم الكهرباء ينشر منافذ تلقى شكاوى المواطنين

الخميس، 10 يونيو 2021 01:17 م
جهاز تنظيم الكهرباء ينشر منافذ تلقى شكاوى المواطنين مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، المنافذ الخاصة بتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
 
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2-من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز
3-من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.
4-من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم  .23421479 .
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421476  (داخلي 154).
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

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