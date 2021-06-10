جهاز تنظيم الكهرباء ينشر منافذ تلقى شكاوى المواطنين

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، المنافذ الخاصة بتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2-من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز

3-من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

4-من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم .23421479 .

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).