جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 2 منظار رؤية لبنادق القنص وجهاز ليزر و3 صواعق

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب 2 منظار رؤية لبنادق القنص وجهاز ليزر و3 صواعق كهربائية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من روسيا اشتبه محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية قادم من روسيا أثناء محاولته الخروج بحقائبه من صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسومجمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمرو غزال مأمورالفحص فتلاحظ وجود أجسام صلبة ذات كثافة .

وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من هيثم الدمرداش مأمورالجمرك تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 2 منظار رؤية لبنادق القنص مفككة وجهاز وليزر و3 صواعق كهربائية ومستلزماتها مخبأة داخل بين طيات ملابسه بأسفل حقائبه .

تم التحريز بمعرفة مصطفى بحر ومحمد يوسف، وقرر مصطفى السيد مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محضر ضبط رقم82 لسنة2021 بالواقعة بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .