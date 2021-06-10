جمارك المطار تحبط تهريب مستلزمات سجائر إلكترونية بداخلها سائل الماريجوانا

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من مستلزمات السجائر الإلكترونية بداخلها سائل الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة اشتبه عبد السلام عادل رئيس قسم تفتيش الركاب المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى قادم من قطر اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفي رأفت مأمور الفحص فتلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

وبالعرض على أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف محمد نسيم إسماعيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 26 قطعة من مستلزمات السجائر الإلكترونية بداخل عدد منها سائل الماريجوانا المخدر.

قرر أسامة دياب مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 61 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.