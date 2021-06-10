جامعة حلوان ضمن 13 جامعة مصرية فى تصنيف QS العالمى

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان عن إدراجها ضمن 13 جامعة مصرية فى تصنيف QS العالمي ضمن قائمة تشمل أفضل 1300 جامعة عالمية، ويعد هذا التصنيف واحداً من أهم التصنيفات الجامعية على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير، واحتلت الجامعة المركز التاسع محلياً هذا العام في تصنيف مؤسسة QS العالمى.



أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، فى بيان أن الجامعة تعمل على دعم البحث العلمي ومخرجاته، وأنها تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى، وزيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الباحثين،. ودعم وتحسين مخرجات التصنيفات الدولية للجامعة وتنمية المعايير المطلوبة لها، ما أدى بدوره الى التميز فى مجال النشر الدولى.



وأشاد رئيس جامعة حلوان بما حققته الجامعة من تقدم ملحوظ فى التصنيفات العالمية، موضحًا أن الجامعة تسعى دائما إلى أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، مضيفاً أن الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الانسانية لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.



أفاد د الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمى إلى أن الجامعة شهدت تقدماً ملحوظاً في التصنيفات الدولية العالمية خلال الأعوام الثلاثة السابقة، وذلك بتواجدها للعام الثاني علي التوالي علي لائحة QS العالمية منذ الظهور الأول للجامعة في العام السابق، موضحا أن تصنيف QS العالمي يعد من التصنيفات الدولية القوية، والذي يقدم معايير هامة للتفضل والحكم على الجامعات ومدى جودة الخدمات التعليمية بها، حيث يعتمد تصنيف الـ QS على ستة معايير مهمّة في تقييم الجامعات وترتيبها، وتشمل الآتي: السمعة الأكاديمي وتمثل (40% من إجمالي التصنيف). نسبة الطلبة إلى أعضاء الهيئة التدريسية وتمثل (20% )، الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس ومعدل النشر واستشهادات الباحثين في العالم بالأبحاث المقدمة من الباحثين والأكاديميين في الجامعة وتمثل (20% )، إلى جانب آراء جهات التوظيف حول جاهزية وكفاءة خريجي الجامعة وتمثل (10% من إجمالي التصنيف)، بالاضافة إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعة وتمثل (5% )، و نسبة الطلاب الأجانب والدوليين في الجامعة وتمثل (5% ).















