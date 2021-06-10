جامعة حلوان تختتم أول أسبوع من الامتحانات وطلاب 11 كلية يواصلون الاختبارات اليوم

كتب محمد صبحى

تختتم جامعة حلوان الاسبوع الاول من انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لعدد من الكليات حيث انطلقت الامتحانات فى بعض الكليات نهاية شهر مايو الماضى وأغلب الكليات يوم 4 يونيو الجارى.

ويواصل طلاب 11 كلية اليوم، الخميس، أداء امتحانات نهاية العام الجامعى 2020 /2021 وهى الخدمة الاجتماعية والعلوم والتربية والتربية الموسيقية والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلى والآداب وهندسة حلوان والتربية الفنية والتمريض والفنون الجميلة .

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع مجموعة من القواعد والأسس من أجل تنظيم عملية الامتحانات بداية بتحديد خط سير الطلاب إلى أماكن أداء الامتحانات بالإضافة إلى تنظيم دخول الكليات فى أوقات محددة للحد من التزاحم على البوابات وداخل الحرم، مؤكدا أن الجامعة خصصت 24 منفذا لدخول وخروج الطلاب للحفاظ على التباعد الاجتماعى ومنع انتشار عدوى كورونا.

وأشار الدكتور ماجد نجم، إلى أنه تم تخصيص فرق طبية وتخصيص غرف للعزل داخل اللجان ولجان خاصة لعزل الطلاب المشتبه إصابتهم بكورونا، مؤكدا أنه تم تخفيض الطاقة الاستيعابية بقاعات الامتحانات إلى 50% فبدلا من أن يتم تخصيصها لـ 1000 طالب تم تسكين و500 طالب فقط مع ضم صالات الطعام بالمدينة الجامعية وتخصيصها لجان امتحانات للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى منع خلع الكمامة الطبية داخل الحرم الجامعى .