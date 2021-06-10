تفاصيل تطوير مصانع راكتا للورق بـ250 مليون جنيه فى 7 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

بدأت الخطوات التنفيذية لتطوير مصانع العامة للورق بالإسكندرية راكتا ، بعد تسليم تقرير المكتب الاستشارى الهندى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، التى خصصت مبدئيا 250 مليون جنيه للتطوير.. تعرف على تفاصيل التطوير فى 7 معلومات.

1- العامة لصناعة الورق (راكتا) هى شركة عامة مدرجة فى البورصة المصرية منذ نوفمبر 1994. وتم تأسيسها فى يناير 1958.

2- تم الانتهاء من تقديم دراسة الجدوى الخاصة بمصانع راكتا من مكتب استشارى هندى.

3- سيتم عمل مناقصة عالمية للشركات الراغبة فى التطوير

4- خصصت القابضة الكيماوية 250 مليون جنيه، لأعمال التطوير .

5- سيتم إنشاء 3 خطوط إنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية للشركة ل700 طن في اليوم.

6 - لأول مرة سيتم تصنيع الورق من جريد النخيل والمخلفات الزراعية.

7- سيتم إنشاء مصنع جديد، لزيادة التصدير مع الاستفادة من كافة الأصول.