تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 10 يونيو 2021 إلى الثلاثاء 15 يونيو 2021، حيث يشهد الخميس استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا.



وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، على كافة محافظات الجمهورية ، كما يلى:

- الخميس 10 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة



السواحل الشمالية 27 درجة



جنوب سيناء 39 درجة



شمال الصعيد 40 درجة



جنوب الصعيد 44 درجة





- الجمعة 11 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 35 درجة



السواحل الشمالية 28 درجة



جنوب سيناء 38 درجة



شمال الصعيد 40 درجة



جنوب الصعيد 44 درجة



- السبت 12 يونيو :



القاهرة والوجه البحرى 35 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة



جنوب سيناء 38 درجة



شمال الصعيد 40 درجة



جنوب الصعيد 44 درجة



- الأحد 13 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 35 درجة



السواحل الشمالية 28 درجة



جنوب سيناء 37 درجة



شمال الصعيد 41 درجة



جنوب الصعيد 45 درجة



الإثنين 14 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة



السواحل الشمالية 28 درجة



جنوب سيناء 38 درجة



شمال الصعيد 38 درجة



جنوب الصعيد 45 درجة





- الثلاثاء 15 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة



السواحل الشمالية 29 درجة



جنوب سيناء 38 درجة



شمال الصعيد 37 درجة



جنوب الصعيد 44 درجة