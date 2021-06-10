تعرف على حجم الصادرات الزراعية والاستثمارات فى قطاع الزراعة × 19 معلومة

كتبت أسماء نصار

يعد قطاع الزراعة قطاعاً حيوياً للنمو وتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات المصرية، كما يعد أكبر مصدر لفرص العمل فى مصر ويملتك إمكانيات للتكامل مع الصناعات الأخرى.

وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل الصادرات والاستثمارات الزراعية خلال العام الماضى.

1- تطور الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الزراعة حيث سجل 669.8 مليار جنيه عام 2019/2020.

2- زيادة الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الزراعة بنسبة 421.2%، حيث سجلت 27.1 مليار جنيه عام 2019/2020.

3- الأراضى المستصلحة زادت بنسبة 697.9%، حيث سجلت 115.7 ألف فدان عام 2019/2020.

4- زادت المساحة المزروعة بنسبة 5.6% حيث وصلت لـ 9.4 مليون فدان عام 2020، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان عام 2014.

5- زاد إنتاج الخضر بنسبة 88.9%، حيث سجلت 25.5 مليون طن عام 2020 .

6- زاد إنتاج الفاكهة بنسبة 42.7%، حيث سجل 10.7مليون طن عام 2020 .

7- زاد إنتاج المحاصيل السكرية بنسبة 20%، مسجلاً 2.4 مليون طن عام 2020 .

8- زاد إنتاج الحبوب بنسبة 4.2%، حيث سجل 24.8 مليون طن عام 2020 .

9- زاد إنتاج البقوليات بنسبة 2%، حيث سجل 300 ألف طن عام .

10- الأرز يغطى الاستهلاك المحلى لمدة 7 أشهر، والقمح 6 أشهر، والسكر 5 أشهر، والفول 4 أشهر.

11- مصر حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من 9 محاصيل زراعية خلال عام 2020، أهمها الخضر بإنتاج 25.5 مليون طن، والفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بإنتاج 6.5 مليون طن، والذرة البيضاء بإنتاج 4.5 مليون طن، والبصل بإنتاج 4 مليون طن، والتمور بإنتاج 1.7 مليون طن، والذرة الرفيعة بإنتاج 850 ألف طن.

12- تراجع الميزان التجاري للسلع الزراعية بنسبة 10.5%، مسجلاً 5.1 مليار دولار عام 2020، على الرغم من تفشي فيروس كورونا وتراجع حركة التجارة العالمية بنسبة بلغت 9.5%.

13- جاءت مصر في المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة.

14- بلغ حجم صادرات مصر الزراعية 5.5 مليون طن بما يعادل 2.6 مليار دولار.

15- تم فتح 11 سوقاً جديداً أمام الصادرات الزراعية، وتسويق 250 صنف لـ 150 سلع زراعية بـ 139 دولة.

15- زادت الصادرات من الليمون الطازج بنسبة 35.3%، لتسجل قيمتها 42.2 مليون دولار عام 2020 .

16- زادت الصادرات من الفاصولياء بنسبة 44.6%، لتسجل قيمتها 84 مليون دولار عام 2020 .

17- زادت صادرات الفاكهة الطازجة بنسبة 76.3%، حيث سجلت 903.6 مليون دولار عام 2020 .

18- زادت صادرات اليوسفى بنسبة 413.5%، حيث سجلت 91.4 مليون دولار عام 2020 .

19- زادت صادرات البصل المجفف بنسبة 37.2%، حيث سجلت قيمتها 40.6 مليون دولار عام 2020 .