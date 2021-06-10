اليوم السابع
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تحرير 6282 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الخميس، 10 يونيو 2021 11:56 ص
تحرير 6282 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية. 
 
وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6282 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2039 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و248 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 مخالفة دراجة نارية، و34 مخالفة موقف عشوائى، و40 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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