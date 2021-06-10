تجديد حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم 165 طربة حشيش قبل ترويجها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 165 طربة من مخدر الحشيش لترويجها علي عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول وثانى العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، تم إستهدافهم وألقي القبض عليهم حال إستقلال إثنين منهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وضبط الثالث بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 165 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23,250 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫560٫000 مليون وخمسمائة وستون ألف جنيه تقريباً، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.