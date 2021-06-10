"تايمز": واحد من كل 8 متطرفين فى بريطانيا دون سن الـ18 عاما

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت إحصاءات رسمية أن واحد من كل ثمانية من المشتبه بهم بالإرهاب الذين تم اعتقالهم في بريطانيا دون سن الـ18 عاما، حيث حذر قائد الشرطة من اتجاه مثير للقلق يتمثل في وصول الشباب إلى مواد متطرفة وهم عالقون في المنزل أثناء الإغلاق.

وبحسب صحيفة التايمز البريطانية، فى العام المنتهى بمارس، قبض على 21 شخصًا دون سن 18 عامًا بتهم إرهابية من إجمالي 166 مشتبهًا بهم من جميع الفئات العمرية، وأظهرت الأرقام التى تم الحصول عليها من قوات الشرطة البريطانية، أن 65 إرهابيًا متهمًا آخرين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا.

وكانت هذه النسبة من المراهقين المشتبه فيهم بالإرهاب هي الأعلى على الإطلاق، وجاءت وسط انخفاض أوسع في الاعتقالات عبر الفئات العمرية الأخرى من الذروة في عام 2015.

وحذر نيل باسو، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب سابقًا من اتجاه "جديد ومثير للقلق" من الشباب الذين يتم التحقيق معهم لصلتهم بالعنف المتطرف، وحذر من أن الوباء أدى إلى قيام المزيد من الشباب بالبحث عن مواد متطرفة عبر الإنترنت، وأصر على أن الإرهاب اليميني هو أكبر تهديد لبريطانيا.

ووفقا للتقرير، تم إحباط ثلاث هجمات إرهابية في المملكة المتحدة منذ بداية جائحة كورونا تم الكشف عنها في مارس.

وكشفت شرطة مكافحة الإرهاب عن المعلومات، حيث أظهرت أرقام وزارة الداخلية أن عدد الاعتقالات بسبب الأنشطة المرتبطة بالإرهاب انخفض بنسبة 34 % في عام 2020 ، وهو أدنى مستوى منذ تسع سنوات.