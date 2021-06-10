بوريس جونسون بعد لقاءه الأول مع جو بايدن قبل قمة G7: سنعمل معا بشكل أفضل

كتب محمد تهامى زكى

فى أول لقاء بينهما منذ توليهما مقاليد الحكم، التقى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الخميس، فى منتجع كاربس باى الإنجليزى، المطل على البحر، وذلك قبل انطلاق قمة مجموعة السبع "G7" التى تنطلق غدا الجمعة.



بوريس وبايدن

ونشر جونسون، صورة جمعته مع بايدن، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "معا سنعمل بشكل أفضل".





وتستعد مدينة كورنوال الساحلية فى المملكة المتحدة، لاستضافة أول قمة شخصية لقادة مجموعة السبع منذ ما يقرب من عامين كافح خلالهما العالم وباء كورونا، وسيشارك قادة العالم، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى جو بايدن فى الاجتماع فى أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة.

وبصفتها الرئيس الحالى لمجموعة السبع، ستستضيف المملكة المتحدة القمة، غدا الجمعة، فى الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2021، وسيتناول قادة العالم التحديات المشتركة، وهى التغلب على كوفيد 19 والتطعيم ضد الفيروس ومعالجة تغير المناخ، وكذلك تعليم الفتيات، والأمن الجماعى، فيما سيتم أيضًا تغطية الموضوعات الجيوسياسية المهمة.

واعتبرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ستتاح له الفرصة الأولى للتركيز على "العلاقة الخاصة" بين واشنطن ولندن عندما يلتقى بجو بايدن، بعد ظهر الخميس.