بث مباشر.. طلاب الإعدادية بالمنوفية يبدأون امتحان الدراسات الاجتماعية

المنوفية محمد فتحى

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، فى مادة الدراسات الاجتماعية ، أخر أيام الامتحانات، وذلك لرصد عملية تجهيز اللجان والتأكد من توافر الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا .

وأعلن الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بأن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين لهم حق التقدم للامتحان بلغ 73 ألف و290 طالب وطالبة موزعين على 387 لجنة فرعية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

هذا وقد أكدت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بأنه لم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى من الطلاب أثناء عقد الامتحانات، سوى إمتحان مادة اللغة الإنجليزية

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية تشكيل لجنة لفحص ودراسة الشكاوى المقدمة بشأن إمتحان اللغة الإنجليزية لشهادة طلاب المرحلة الإعدادية لهذا العام ، وانتهت اللجنة الى ، تصحيح عينة عشوائية من ورقة الإجابة بنسبة 10%من كل إدارة تعليمية ، وإعادة توزيع درجات نموذج الإجابة على الأسئلة الأكثر حلا من الطلاب بما يحقق مصلحة الطالب أولاً وبما يتوافق مع الفروق الفردية بين الطلاب وبعضهم البعض.